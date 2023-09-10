СОЧИ, 10 сен — ПРАЙМ. Африканскую чуму свиней зафиксировали в субпродуктах мясоперерабатывающего предприятия на Кубани, сообщает оперштаб Кубани. Сбербанк рассказал об ускорении продаж россиянами валюты

Ранее, по данным оперштаба, вспышки АЧС были выявлены и локализованы в Кущевском, Брюховецком и Крыловском районах Кубани. Больных животных выявили на свинотоварных фермах "Импульс" хутора Большая Лопатина Кущевского района, "Победа" фирмы "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" в Брюховецком районе, а также в ООО "Степь" ЗАО "Новосергиевское" Крыловского района.

Вспышки чумы в трёх районах локализовали, провели бескровный убой животных, сейчас их утилизируют. В корпусах проводят дезинфекцию. При этом, вирус нашли еще на одном предприятии.

"В Кущевском районе на мясоперерабатывающем предприятии ООО "ТД Кущевский" в свиных субпродуктах обнаружили вирус АЧС. Данная продукция поступила на предприятие в Краснодаре, где по решению собственника уничтожили 154,3 килограмма субпродуктов, в которых выделен генетический материал вируса", — говорится в сообщении.

Ранее РИА Новости в южном межрегиональном управлении Россельхознадзора говорили, что в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС) на фермах в трёх районах Краснодарского края уничтожат более 12 тысяч свиней.

По данным оперштаба, продукцию, заражённую АЧС, также выявили в магазине города Тимашевск. Продукты уничтожены, а магазин закрыт на дезинфекцию.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.