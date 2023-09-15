МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Производство скота и птицы на убой в живом весе в РФ за январь-август 2023 года в сельскохозяйственных организациях выросло по сравнению аналогичным периодом 2022 года на 3,4%, до 8,679 миллиона тонн, валовый надой молока — на 5,4%, до 13,476 миллиона тонн, следует из материалов Росстата. Аналитик оценил влияние роста ставки ЕЦБ

В том числе крупного рогатого скота на убой за этот период было произведено 701,1 тысячи тонн (плюс 7% год к году), свиней — 3,639 миллиона тонн (плюс 5,9%), птицы — 4,311 миллиона тонн (плюс 0,7%), овец и коз — 16,9 тысячи тонн (плюс 22,1%).

Надой молока в расчете на одну корову молочного стада вырос на 5,4%, до 5,788 тысячи килограмм. По итогам восьми месяцев было получено 25,463 миллиарда штук яиц — на 5,4% больше, чем за тот же период в прошлом году, средняя яйценоскость одной курицы-несушки снизилась на 1%, до 208 штук.

Поголовье крупного рогатого скота на конец августа в хозяйствах всех категорий сократилось на 1,1%, до 7,988 миллиона голов, включая 3,177 миллиона коров (минус 1,1%). Сократилось также поголовье птицы — на 3%, до 459,131 миллиона, овец и коз — на 1,1%, до 3,453 миллиона. В свою очередь количество свиней на конец августа выросло на 4,2%, до 26,762 миллиона единиц,

Данные приводятся без учета статистической информации по новым регионам РФ.

В 2022 году производство скота и птицы на убой в живом весе в РФ выросло по сравнению с 2021 годом на 2,9%, до 16,2 миллиона тонн, валовый надой молока увеличился на 2%, до 33 миллионов тонн.