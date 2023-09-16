СМИ: ЕС снял ограничения на зерно с Украины, но восточные союзники были против
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Напряженность в отношениях между Украиной и союзником Польшей по поводу экспорта зерна беспокоит ЕС. Варшава была главным союзником Киева в ведении боевых действий, а теперь, наряду с другими Венгрией и Словакией, запрещает импорт украинского зерна, пишет the Wall Street Journal.
Решение восточных союзников прекратить импорт украинского зерна посеял глубокие противоречия между странами Европейского союза, пишет издание. Решение Европейской комиссии по снятию ограничений с украинского зерна было принято после нескольких недель переговоров, направленных на поиск компромисса.
Автор статьи также отмечает, что Польша, Венгрия и Словакия, которые граничат с Украиной, утверждают, что они приняли на себя основную тяжесть притока недорогого украинского зерна, и предупредили, что они должны защитить собственных фермеров.
Осложняют поиск компромисса и предстоящие выборы в Польше. Партия власти активно продвигает поддержку фермеров, несущих огромные убытки от дешевого зерна с Украины. В то же время, Венгрия заявила, что разрешит транзит украинского зерна через страну, но расширит запрет на его продажу. Также поступит и Словакия, отмечает автор статьи.
"Мы не отменим ограничения, несмотря на несогласие с этим. Мы должны сделать это, потому что это в интересах наших фермеров", — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Статья сообщает, что страны ЕС должны выполнять торговые решения Брюсселя. Официальные лица альянса заявили, что односторонние запреты на импорт зерна Польшей и ее соседями весной, по-видимому, нарушают законодательство ЕС.
Когда Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на одностороннюю продажу украинского зерна внутри стран, продажи зерна через ЕС в том месяце упали всего до 2 миллионов тонн, лишив Киев столь необходимых доходов. В августе, после решения России выйти из Черноморской зерновой инициативы, экспорт Украины в ЕС составил около 4 миллионов тонн.
https://1prime.ru/Agriculture/20230916/841762166.html