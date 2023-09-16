МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Напряженность в отношениях между Украиной и союзником Польшей по поводу экспорта зерна беспокоит ЕС. Варшава была главным союзником Киева в ведении боевых действий, а теперь, наряду с другими Венгрией и Словакией, запрещает импорт украинского зерна, пишет the Wall Street Journal. В Германии признали бессмысленность потолка цен на российскую нефть

Решение восточных союзников прекратить импорт украинского зерна посеял глубокие противоречия между странами Европейского союза, пишет издание. Решение Европейской комиссии по снятию ограничений с украинского зерна было принято после нескольких недель переговоров, направленных на поиск компромисса.

Автор статьи также отмечает, что Польша, Венгрия и Словакия, которые граничат с Украиной, утверждают, что они приняли на себя основную тяжесть притока недорогого украинского зерна, и предупредили, что они должны защитить собственных фермеров.

Осложняют поиск компромисса и предстоящие выборы в Польше. Партия власти активно продвигает поддержку фермеров, несущих огромные убытки от дешевого зерна с Украины. В то же время, Венгрия заявила, что разрешит транзит украинского зерна через страну, но расширит запрет на его продажу. Также поступит и Словакия, отмечает автор статьи.

"Мы не отменим ограничения, несмотря на несогласие с этим. Мы должны сделать это, потому что это в интересах наших фермеров", — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Статья сообщает, что страны ЕС должны выполнять торговые решения Брюсселя. Официальные лица альянса заявили, что односторонние запреты на импорт зерна Польшей и ее соседями весной, по-видимому, нарушают законодательство ЕС.

Когда Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на одностороннюю продажу украинского зерна внутри стран, продажи зерна через ЕС в том месяце упали всего до 2 миллионов тонн, лишив Киев столь необходимых доходов. В августе, после решения России выйти из Черноморской зерновой инициативы, экспорт Украины в ЕС составил около 4 миллионов тонн.