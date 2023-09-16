МККК надеется, что приемлемое решение по зерновой сделке найдут
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Международный Комитет Красного Креста (МККК) следит за развитием ситуации с зерновой сделкой, рассчитывает на приемлемое решение вопроса, заявил в беседе с РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель.
"Мы следим пристально за этой ситуацией, так как она влияет на миллионы людей, особенно проживающих в Сахельской зоне, а также на Ближнем Востоке, в частности, в Йемене. Мы также отслеживаем развитие ситуации с зерновой сделкой и какое решение будет найдено сторонами", — сказал он.
По словам Мишеля, МККК попривествует любую инициативу, котораыя поможет "страдающим людям" в Африке и на Ближнем Востоке. Он добавил, что организация надеется на достижение приемлемого варианта решения вопроса.
Россия в июле уведомила о выходе из зерновой сделки, подписанной в 2022 году. Как заявляла Москва, условия соглашения, касавшиеся экспорта российской агропродукции на мировые рынки, не выполнялись.
Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам делового форума БРИКС, сообщал о завершении переговоров с африканскими партнерами о безвозмездных поставках зерна. По его словам, Россия направит шести странам региона 25-50 тысячв тонн продовольствия, а также организует бесплатную доставку.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.
https://1prime.ru/Agriculture/20230916/841763134.html