МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Международный Комитет Красного Креста (МККК) следит за развитием ситуации с зерновой сделкой, рассчитывает на приемлемое решение вопроса, заявил в беседе с РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. Глава USAID раскрыла, сколько США и союзники с лета вывезли зерна с Украины

"Мы следим пристально за этой ситуацией, так как она влияет на миллионы людей, особенно проживающих в Сахельской зоне, а также на Ближнем Востоке, в частности, в Йемене. Мы также отслеживаем развитие ситуации с зерновой сделкой и какое решение будет найдено сторонами", — сказал он.

По словам Мишеля, МККК попривествует любую инициативу, котораыя поможет "страдающим людям" в Африке и на Ближнем Востоке. Он добавил, что организация надеется на достижение приемлемого варианта решения вопроса.

Россия в июле уведомила о выходе из зерновой сделки, подписанной в 2022 году. Как заявляла Москва, условия соглашения, касавшиеся экспорта российской агропродукции на мировые рынки, не выполнялись.

Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам делового форума БРИКС, сообщал о завершении переговоров с африканскими партнерами о безвозмездных поставках зерна. По его словам, Россия направит шести странам региона 25-50 тысячв тонн продовольствия, а также организует бесплатную доставку.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.