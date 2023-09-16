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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230916/841763495.html
Словакия продлила запрет на импорт украинского зерна до конца года
Сельское хозяйство
Новости
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Власти Словакии продлили запрет на ввоз в страну украинского зерна до конца 2023 года, сообщил кабмин республики. "Правительство Словакии продлило запрет на импорт пшеницы,... ПРАЙМ, 16.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, украина, словакия, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРАТИСЛАВА, 16 сен — ПРАЙМ. Власти Словакии продлили запрет на ввоз в страну украинского зерна до конца 2023 года, сообщил кабмин республики.
"Правительство Словакии продлило запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины до конца этого года", — сказано в релизе.
При этом словацкие власти добавили, что готовы сотрудничать с Евросоюзом и Украиной в работе над решением, которое позволить отменить ограничения. Кроме того, отметили в правительстве республики, украинское зерно можно провозить через территорию страны.
Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария в марте обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой ограничить экспорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян на их рынки с целью предотвращения продовольственного кризиса. ЕК 2 мая приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза.
Еврокомиссия 15 сентября приняла решение не продлевать запрет, но обязала Украину контролировать экспорт агропродукции. На этом фоне Минсельхоз Словакии заявил об одностороннем продлении меры.