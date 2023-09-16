БУДАПЕШТ, 16 сен — ПРАЙМ. Международный капитал, владеющий агрокомпаниями на Украине, хочет занять рынки Евросоюза, разоряя таким образом сотни тысяч европейских фермеров, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Словакия продлила запрет на импорт украинского зерна до конца года

Ранее Европейская комиссия решила не продлевать введенный ранее запрет ввоза украинского зерна, который истекает в пятницу, в пять соседних с ней стран. Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

"Цель крупных украинских агрокомпаний, принадлежащих международному капиталу — уже не сбыт в страны третьего мира, а господство на рынках ЕС, что создаст серьезные проблемы не только для сельхозпроизводителей не приграничных стран, но и всех государств-членов… Мы видим, что транснациональный капитал ради еще большей дополнительной прибыли хочет занять рынок Евросоюза, разоряя тем самым сотни тысяч европейских фермеров", — сказал Надь в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

По словам министра, "грустно видеть, что Брюссель этого не ощущает и отстаивает интересы международных компаний, работающих на Украине, а не европейских фермеров".

Он напомнил, что украинская сельхозпродукция не должна соответствовать таким строгим требованиям, как европейская, из-за чего ее производство гораздо дешевле.

"Мы не можем допустить этого, поскольку в интересах всех европейских граждан, чтобы на их столах оказывались продукты, произведенные в соответствии с правилами в контролируемых условиях, от производителя до стола, а фермеры справедливо ожидают, что мы обеспечим им безопасность и достойную перспективу", — добавил Надь.

Министр подчеркнул, что Венгрия продлила мораторий на ввоз украинских сельхозпродуктов и расширила их список, чтобы "урегулировать проблемы рынка".

Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария в марте обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой ограничить экспорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян на их рынки с целью предотвращения продовольственного кризиса. ЕК 2 мая приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза.

*запрещена в РФ как экстремистская