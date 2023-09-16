БУДАПЕШТ, 16 сен — ПРАЙМ. Международный капитал, владеющий агрокомпаниями на Украине, хочет занять рынки Евросоюза, разоряя таким образом сотни тысяч европейских фермеров, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Президентский дворец в Братиславе, Словакия

Словакия продлила запрет на импорт украинского зерна до конца года

Ранее Европейская комиссия решила не продлевать введенный ранее запрет ввоза украинского зерна, который истекает в пятницу, в пять соседних с ней стран. Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

"Цель крупных украинских агрокомпаний, принадлежащих международному капиталу — уже не сбыт в страны третьего мира, а господство на рынках ЕС, что создаст серьезные проблемы не только для сельхозпроизводителей не приграничных стран, но и всех государств-членов… Мы видим, что транснациональный капитал ради еще большей дополнительной прибыли хочет занять рынок Евросоюза, разоряя тем самым сотни тысяч европейских фермеров", — сказал Надь в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

По словам министра, "грустно видеть, что Брюссель этого не ощущает и отстаивает интересы международных компаний, работающих на Украине, а не европейских фермеров".

Он напомнил, что украинская сельхозпродукция не должна соответствовать таким строгим требованиям, как европейская, из-за чего ее производство гораздо дешевле.

"Мы не можем допустить этого, поскольку в интересах всех европейских граждан, чтобы на их столах оказывались продукты, произведенные в соответствии с правилами в контролируемых условиях, от производителя до стола, а фермеры справедливо ожидают, что мы обеспечим им безопасность и достойную перспективу", — добавил Надь.

Министр подчеркнул, что Венгрия продлила мораторий на ввоз украинских сельхозпродуктов и расширила их список, чтобы "урегулировать проблемы рынка".

Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария в марте обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой ограничить экспорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян на их рынки с целью предотвращения продовольственного кризиса. ЕК 2 мая приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза.

*запрещена в РФ как экстремистская