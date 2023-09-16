МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Решение Словакии, Венгрии и Польши о продлении запрета на ввоз украинского зерна в одностороннем порядке нарушает конституцию ЕС, по данному вопросу не может быть никаких переговоров, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. В Польше анонсировали бессрочное распоряжение об эмбарго на зерно

В пятницу Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

"Любые заявления об односторонних ограничениях нарушают конституцию Европейского союза и не могут быть поддержаны и восприняты. И относительно них не может быть никаких переговоров. Мы ожидаем, что наши партнеры и в Брюсселе, и в отдельных столицах также придерживаются такой позиции", — сказала Стефанишина в эфире телеканала "Рада".

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".