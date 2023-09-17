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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230917/841765674.html
Импорт российских удобрений в США достиг рекорда с начала года
Сельское хозяйство
Новости
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США в январе-июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных 944 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Предыдущий максимум... ПРАЙМ, 17.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, сша, удобрения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. США в январе-июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных 944 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Предыдущий максимум был зафиксирован в прошлом году, когда стоимость закупок за семь месяцев достигла 900 миллионов долларов. В этом году стоимость экспорта выросла на 5%.
При этом в июле закупки упали втрое по сравнению с июнем и почти на 40% в годовом выражении — до 54,4 миллиона долларов. Это минимум с августа 2021 года.
Россия была вторым крупнейшим поставщиком удобрений в США в этом году. На первом месте расположилась Канада, которая за семь месяцев поставила удобрений на 2,8 миллиарда долларов. В пятерку лидеров также входят Саудовская Аравия (484,4 миллиона долларов), Израиль (216 миллионов долларов) и Катар (214,2 миллиона долларов).
Всего США за январь-июль текущего года сократили импорт удобрений на 22% — до 6 миллиардов долларов. При этом американский экспорт в этой категории также упал — на 36%, до 3,4 миллиарда долларов.