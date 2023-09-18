БРЮССЕЛЬ, 18 сен — ПРАЙМ. Европейская комиссия осведомлена о решении некоторых стран Евросоюза ввести односторонние ограничения ввоза украинской сельхозпродукции, даст им оценку, заявила РИА Новости представитель органа Мириам Гарсиа Феррер. Небензя назвал заявления ООН по зерновой сделке ложными

"Нам известно о некоторых заявлениях государств-членов в отношении односторонних мер. Нам предстоит их проанализировать, поэтому на данном этапе мы не можем давать комментарии", — сказала она.

Феррер добавила, что ЕК надеется обсудить все вопросы по украинской продукции на встрече специальной координационной платформы 25 сентября.

Кроме того, подчеркнула представитель Еврокомиссии, орган отмечает важность сосредоточиться на на внедрении новой системы контроля за украинской сельхозпродукцией в ЕС.

Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария в марте обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой ограничить экспорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян на их рынки с целью предотвращения продовольственного кризиса. ЕК 2 мая приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничения в отношении украинской сельскохозяйственной продукции, при этом обязала Киев контролировать объемы экспорта. В ответ Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке продлили соответствующий запрет до конца года.