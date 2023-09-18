МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) пока не получала запроса от Украины касательно жалобы на запрет на ввоз украинского зерна в Польшу, Венгрию и Словакию, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

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Ранее заместитель украинского министра экономики Тарас Качка заявил изданию Politico, что украинские власти планируют 18 сентября начать процесс подачи жалобы в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии

"ВТО не получала от Украины никаких запросов о возбуждении разбирательства по спорам", — ответили в ВТО на запрос агентства.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.