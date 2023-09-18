МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ считает необходимым закрепление статуса продукции российского АПК как климатически оптимизированной, это важно для дальнейшего наращивания объемов аграрного экспорта, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. В Польше считают украинское сельское хозяйство угрозой для Евросоюза

"Нам необходимо создать систему доказательного позиционирования российской сельхозпродукции как климатически оптимизированной", — сообщил Левин на конференции "Роль климатического регулирования в конкурентоспособности российской продукции АПК", организованной федеральным центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Согласно материалам, представленным на конференции, в общей структуре выбросов парниковых газов в мире на АПК приходится 12% (больше всего, 61%, занимает энергетика, затем промышленность — 22%, а на отходы приходится лишь 5%). В структуре выбросов парниковых газов в АПК в мире 49% приходится на внутреннюю ферментацию, 22% — на возделываемые почвы, 17% — на рисоводство и по 6% — на систему сбора и хранения навоза и на известкование и внесение мочевины.

Левин отметил, что сейчас национальные планы адаптации к климатической повестке в сфере сельского хозяйства разработаны в 45 странах. "Формирование этой нормативной базы, безусловно, будет оказывать влияние на условия торговли продовольствием как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. И оно может стать одним из новых барьеров при мировой торговле и экспорте продукции АПК", — добавил замминистра.

Он напомнил, что экспорт продукции российского АПК последние годы уверенно растет, обеспечивая стране ведущие позиции на мировых рынках пшеницы, ячменя, подсолнечного и рапсового масла, рыбы, другой продукции. Но при этом надо смотреть на вызовы и риски для дальнейшего увеличения этих объемов, так как одним из серьезных факторов, которые будут влиять на экспортный потенциал, является именно изменения климата.

Для России, заметил замминистра, баланс климатических изменений скорее положительный, поскольку глобальное потепление позволяет заниматься растениеводством на северных территориях, а также сокращать затраты на отопление животноводческих комплексов. Но при этом надо следить и за тем, как развивается климатическое регулирование "в странах нашего экспортного интереса, чтобы не потерять важные, ключевые для нас рынки".