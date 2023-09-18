БРАТИСЛАВА, 18 сен — ПРАЙМ. У Словакии нет других вариантов в вопросе ввоза украинской агропродукции в страну, заявил лидер партии Progresivne Slovensko Михал Шимечка. В Польше предупредили о последствиях подачи Украиной иска по поводу зерна

"Мы согласны с позицией правительства, думаю, в ситуации, когда было понятно, что истечет срок того общеевропейского исключения, также было понятно, что решение о запрете импорта примут Венгрия и Польша, у нашего правительства не было другой альтернативы, иначе мы бы стали "воронкой", в которой бы скапливалось это зерно, что навредило бы нашим аграриям", — сказал он.

По словам словацкого политика, При этом словацкий политик подчеркнул, что Братислава запретира импорт украинского зерна, а не его транзит.

Еврокомиссия 15 сентября отказалась продлевать ограничения на ввоз пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечных семян с Украины в некоторые страны ЕС, при этом обязала Киев контролировать экспорт. Словакия, Венгрия и Польша, пострадавшие от наплыва украинской сельхозпродукции, продлили запрет в одностороннем порядке.

Позднее замглавы украинского Минэкономики Тарас Качка заявил, что страна подаст в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии. Чиновник добавлял, как отмечал Bloomberg, что Киев рассмотрит возможность запретить импорт польских яблок и лука.