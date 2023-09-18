МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Польша и Венгрия должны снять ограничения на поставки украинской агропродукции до 22 сентября, иначе Украина примет ответные меры, пишет Bloomberg со ссылкой на замглавы украинского Минэкономики Тараса Качку. В ООН пожаловались, что Украина выкачала все ресурсы для помощи

"Украина рассматривает возможность (ответных) мер…, если ограничения (на ввоз украинского зерна — ред.) не будут сняты к вечеру пятницы", — сказал украинский чиновник.

Как добавляет издание, ответ Киева может коснуться импорта продукции, в частности венгерских автомобилей и польских яблок и лука.

Еврокомиссия 15 сентября отказалась продлевать ограничения на ввоз пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечных семян с Украины в некоторые страны ЕС, при этом обязала Киев контролировать экспорт. Словакия, Венгрия и Польша, пострадавшие от наплыва украинской сельхозпродукции, продлили запрет в одностороннем порядке.

Позднее замглавы украинского Минэкономики Тарас Качка заявил, что страна подаст в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии.