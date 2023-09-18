2023-09-18T15:18:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230918/841771125.html
Украина поставила Польше и Венгрии ультиматум из-за запрета на ввоз зерна
Сельское хозяйство
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Польша и Венгрия должны снять ограничения на поставки украинской агропродукции до 22 сентября, иначе Украина примет ответные меры, пишет Bloomberg со ссылкой на замглавы... ПРАЙМ, 18.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, украина, польша, венгрия, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Польша и Венгрия должны снять ограничения на поставки украинской агропродукции до 22 сентября, иначе Украина примет ответные меры, пишет Bloomberg со ссылкой на замглавы украинского Минэкономики Тараса Качку.
"Украина рассматривает возможность (ответных) мер…, если ограничения (на ввоз украинского зерна — ред.) не будут сняты к вечеру пятницы", — сказал украинский чиновник.
Как добавляет издание, ответ Киева может коснуться импорта продукции, в частности венгерских автомобилей и польских яблок и лука.
Еврокомиссия 15 сентября отказалась продлевать ограничения на ввоз пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечных семян с Украины в некоторые страны ЕС, при этом обязала Киев контролировать экспорт. Словакия, Венгрия и Польша, пострадавшие от наплыва украинской сельхозпродукции, продлили запрет в одностороннем порядке.
Позднее замглавы украинского Минэкономики Тарас Качка заявил, что страна подаст в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии.