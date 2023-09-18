ВАРШАВА, 18 сен — ПРАЙМ. Украина предложила Евросоюзу ввозить свою агропродукцию в регион через систему разрешений, приграничные страны сочли идею недостаточной, сообщило агентство РАР. Украина поставила Польше и Венгрии ультиматум из-за запрета на ввоз зерна

"Украина представила в Брюсселе предложение о ввозе своего зерна в страны ЕС, которое предполагает систему разрешений на экспорт; страны ЕС, граничащие с Украиной, сочли его недостаточным", — передало издание.

Кроме того, как указало агентство, Польша на встрече в Брюсселе "раскритиковала новое предложение Украины, касающееся зерна".

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев контролировать экспорт. В ответ власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.