2023-09-18T17:20:15+03:00
2023-09-18T17:20:15+03:00
2023-09-18T17:20:15+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230918/841772414.html
Украина предложила альтернативный способ ввозить свое зерно в ЕС, пишет СМИ
Сельское хозяйство
Новости
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Украина предложила Евросоюзу ввозить свою агропродукцию в регион через систему разрешений, приграничные страны сочли идею недостаточной, сообщило агентство РАР. "Украина... ПРАЙМ, 18.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, украина, зерно, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 18 сен — ПРАЙМ. Украина предложила Евросоюзу ввозить свою агропродукцию в регион через систему разрешений, приграничные страны сочли идею недостаточной, сообщило агентство РАР.
"Украина представила в Брюсселе предложение о ввозе своего зерна в страны ЕС, которое предполагает систему разрешений на экспорт; страны ЕС, граничащие с Украиной, сочли его недостаточным", — передало издание.
Кроме того, как указало агентство, Польша на встрече в Брюсселе "раскритиковала новое предложение Украины, касающееся зерна".
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев контролировать экспорт. В ответ власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.