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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230918/841772958.html
Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют платформу по украинскому зерну в ЕС
Сельское хозяйство
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Польша, Венгрия и Словакия приняли решение бойкотировать 25 сентября координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе, передает агентство РАР, сославшись на источник в... ПРАЙМ, 18.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, ес, украина, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 18 сен — ПРАЙМ. Польша, Венгрия и Словакия приняли решение бойкотировать 25 сентября координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе, передает агентство РАР, сославшись на источник в ЕС.
"Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в ходе разбирательств в ВТО", — сказано в сообщении.
Еврокомиссия 15 сентября отказалась продлевать ограничения на ввоз пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечных семян с Украины в некоторые страны ЕС, при этом обязала Киев контролировать экспорт. Словакия, Венгрия и Польша, пострадавшие от наплыва украинской сельхозпродукции, продлили запрет в одностороннем порядке.
Позднее замглавы украинского Минэкономики Тарас Качка заявил, что страна подаст в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии.