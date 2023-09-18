ВАРШАВА, 18 сен — ПРАЙМ. Польша, Венгрия и Словакия приняли решение бойкотировать 25 сентября координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе, передает агентство РАР, сославшись на источник в ЕС. Украина поставила Польше и Венгрии ультиматум из-за запрета на ввоз зерна

"Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в ходе разбирательств в ВТО", — сказано в сообщении.

Еврокомиссия 15 сентября отказалась продлевать ограничения на ввоз пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечных семян с Украины в некоторые страны ЕС, при этом обязала Киев контролировать экспорт. Словакия, Венгрия и Польша, пострадавшие от наплыва украинской сельхозпродукции, продлили запрет в одностороннем порядке.

Позднее замглавы украинского Минэкономики Тарас Качка заявил, что страна подаст в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии.