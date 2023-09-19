МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Правительство России утвердило параметры эксперимента по внедрению сельскохозяйственной беспилотной авиации в 12 регионах страны, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказал о пользе от применения дронов в сельском хозяйстве

"В 12 регионах России пройдет эксперимент, который позволит использовать беспилотные авиационные системы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве в рамках особых правовых режимов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в документе.

В эксперименте будут участвовать Татарстан, Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области.

Во время проведения эксперимента на этих территориях будут действовать особые условия регулирования – экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем.

Эксперимент позволит апробировать упрощенный правовой режим для массового использования беспилотной авиации в агропромышленном комплексе.