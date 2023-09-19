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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230919/841776372.html
Правительство проведет эксперимент с сельхоздронами в 12 регионах
Сельское хозяйство
Новости
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Правительство России утвердило параметры эксперимента по внедрению сельскохозяйственной беспилотной авиации в 12 регионах страны, соответствующий документ есть в распоряжении РИА... ПРАЙМ, 19.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, сельское хозяйство, беспилотники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Правительство России утвердило параметры эксперимента по внедрению сельскохозяйственной беспилотной авиации в 12 регионах страны, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
"В 12 регионах России пройдет эксперимент, который позволит использовать беспилотные авиационные системы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве в рамках особых правовых режимов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в документе.
В эксперименте будут участвовать Татарстан, Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области.
Во время проведения эксперимента на этих территориях будут действовать особые условия регулирования – экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем.
Эксперимент позволит апробировать упрощенный правовой режим для массового использования беспилотной авиации в агропромышленном комплексе.