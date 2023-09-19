2023-09-19T14:00:10+03:00
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В Словакии оценили влияние запрета на импорт зерна с Украины на транзит
Сельское хозяйство
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Запрет на импорт зерна с Украины не помешал его транзиту по "коридорам солидарности", заявил во вторник министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш. Европейская комиссия 15... ПРАЙМ, 19.09.2023
сельское хозяйство, бизнес, экономика, новости, словакия, украина, украинское зерно, запрет, транзит
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРАТИСЛАВА, 19 сен — ПРАЙМ. Запрет на импорт зерна с Украины не помешал его транзиту по "коридорам солидарности", заявил во вторник министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны.
"Есть данные о том, что запрет импорта четырех зерновых культур в пять стран (Европейского союза — ред.) вообще не повлиял на доставку зерна в страны, где нуждаются в этом, где этого ждут… Эти ограничения с точки зрения "коридоров солидарности" не повлияли на Украину", — сказал Биреш журналистам во вторник.
Ранее он также заявил, что жалоба Украины, которая подана во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт ряда сельскохозяйственных товаров, включая зерно, не имеет под собой правовой основы, так как желание бесконтрольно ввозить их на территорию другой страны-члена ВТО не является аргументом.
Словацкое правительство ранее проинформировало, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года.