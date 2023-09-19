БРАТИСЛАВА, 19 сен — ПРАЙМ. Запрет на импорт зерна с Украины не помешал его транзиту по "коридорам солидарности", заявил во вторник министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш. СМИ: болгарские фермеры объявили властям ультиматум из-за украинского зерна

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны.

"Есть данные о том, что запрет импорта четырех зерновых культур в пять стран (Европейского союза — ред.) вообще не повлиял на доставку зерна в страны, где нуждаются в этом, где этого ждут… Эти ограничения с точки зрения "коридоров солидарности" не повлияли на Украину", — сказал Биреш журналистам во вторник.

Ранее он также заявил, что жалоба Украины, которая подана во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт ряда сельскохозяйственных товаров, включая зерно, не имеет под собой правовой основы, так как желание бесконтрольно ввозить их на территорию другой страны-члена ВТО не является аргументом.

Словацкое правительство ранее проинформировало, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года.