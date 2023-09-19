КИШИНЕВ, 19 сен — ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу заявил, что Бухарест введет 30-дневный запрет на импорт украинских зерновых для защиты интересов местных фермеров.

"Украинские зерновые нельзя будет ввозить в Румынию в течение 30 дней. Мы попросили ввести схему лицензирования для компаний, которые хотят импортировать зерно с Украины. Я разговаривал с украинским министром, который согласился на эту схему 30-дневного запрета", — заявил Барбу в эфире телеканала Digi 24.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Альянс по сельскому хозяйству и сотрудничеству Румынии призвал правительство запретить импорт ряда агропродовольственных товаров с Украины, подчеркнув, что эта мера необходима для спасения румынских фермеров и защиты продовольственной безопасности страны.

По его словам, речь не идет о запрете других продовольственных товаров. Министр заверил, что в будущем импорт украинского зерна будет возможен только по лицензиям, которые будут выдаваться производителям, исключая трейдеров и посредников.

Также Барбу заявил, что правительство готово принять любые меры, чтобы поддержать местных фермеров и защитить внутренний рынок.