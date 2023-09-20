МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Украина в скором времени введет эмбарго на польскую сельхозпродукцию в ответ на продление запрета на ввоз украинского зерна, заявил в беседе с изданием Rzeczpospolita замглавы Минэкономики страны Тарас Качка. На пределе. Польша может "взорваться" из-за Украины

Чиновник, отвечая на вопрос о сроках введения Киевом запрета, сказал: "В течение следующих дней". По его словам, ограничения затронут польские лук,помидоры, капусту и яблоки.

Качка добавил, что Украина подала жалобу в ВТО с целью доказать, что Польша "не имеет права вводить подобные меры".

Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария в марте обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой ограничить экспорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян на их рынки с целью предотвращения продовольственного кризиса. ЕК 2 мая приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничения в отношении украинской сельскохозяйственной продукции, при этом обязала Киев контролировать объемы экспорта. В ответ Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке продлили соответствующий запрет до конца года.

Позднее замглавы украинского Минэкономики Тарас Качка заявил, что страна подаст в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии.