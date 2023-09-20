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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230920/841785291.html
Патрушев оценил ситуацию с обеспечением аграриев топливом
Сельское хозяйство
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Обеспечение российских аграриев ГСМ за последние десять дней улучшилось, но ситуация еще требует внимания, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "По ситуации на... ПРАЙМ, 20.09.2023
энергетика, сельское хозяйство, экономика, новости, бензин, россия, топливо, дмитрий патрушев, апк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Обеспечение российских аграриев ГСМ за последние десять дней улучшилось, но ситуация еще требует внимания, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"По ситуации на рынке ГСМ. Эта тема для аграриев и для всех нас в настоящий момент действительно наиболее острая. В целом за последние 10 дней ситуация улучшилась, но пока она требует особого внимания", — сказал Патрушев в ходе пленарного заседания Госдумы.
"Безусловно, с нашей стороны принимаются необходимые меры, чтобы не допустить срывов в процессе сезонных полевых работ. Мы в том числе наладили ежедневный мониторинг, составили реестр нефтебаз, откуда аграрии закупают топливо. Где можем – помогаем в ручном режиме. Постоянно работаем с Минэнерго, ФАС и РЖД", — сказал Патрушев.