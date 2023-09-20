МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Обеспечение российских аграриев ГСМ за последние десять дней улучшилось, но ситуация еще требует внимания, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев

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"По ситуации на рынке ГСМ. Эта тема для аграриев и для всех нас в настоящий момент действительно наиболее острая. В целом за последние 10 дней ситуация улучшилась, но пока она требует особого внимания", — сказал Патрушев в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Безусловно, с нашей стороны принимаются необходимые меры, чтобы не допустить срывов в процессе сезонных полевых работ. Мы в том числе наладили ежедневный мониторинг, составили реестр нефтебаз, откуда аграрии закупают топливо. Где можем – помогаем в ручном режиме. Постоянно работаем с Минэнерго, ФАС и РЖД", — сказал Патрушев.