МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Россия с начала текущего года поставила на экспорт продукцию АПК более чем на 31 миллиард долларов и может сохранить статус нетто-экспортера, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Патрушев оценил ситуацию с обеспечением аграриев топливом

"На данный момент мы поставили на внешние рынки продукцию на 31,3 миллиарда долларов. И ожидаем, что по итогам года Россия сохранит статус нетто-экспортера продовольствия", — сказал Патрушев в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он отдельно отметил, что планомерно продолжается переориентация на поставки в дружественные страны: сейчас в структуре внешней торговли они занимают 87%.

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Минсельхоз рассчитывает, что на АПК в бюджете 2024 года выделят порядка 500 миллиардов рублей, заявил Патрушев.

"Мы сейчас ведем активную работу с Минфином для того, чтобы определить конечные цифры. Скажу, что порядка 500 миллиардов рублей будут направлено на сельское хозяйство, это будет сопоставимо и с предыдущими годами в том числе", — сказал Патрушев в ходе пленарного заседания Госдумы.

"В целом что касается бюджета, вы знаете, что он из года в год у нас определенными темпами рос. В 2024 году объем бюджета, я надеюсь, будет не меньше, чем по предыдущему", — добавил он.