Патрушев: Россия с начала года поставила на экспорт продукцию АПК на $31 млрд
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Россия с начала текущего года поставила на экспорт продукцию АПК более чем на 31 миллиард долларов и может сохранить статус нетто-экспортера, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"На данный момент мы поставили на внешние рынки продукцию на 31,3 миллиарда долларов. И ожидаем, что по итогам года Россия сохранит статус нетто-экспортера продовольствия", — сказал Патрушев в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он отдельно отметил, что планомерно продолжается переориентация на поставки в дружественные страны: сейчас в структуре внешней торговли они занимают 87%.
БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Минсельхоз рассчитывает, что на АПК в бюджете 2024 года выделят порядка 500 миллиардов рублей, заявил Патрушев.
"Мы сейчас ведем активную работу с Минфином для того, чтобы определить конечные цифры. Скажу, что порядка 500 миллиардов рублей будут направлено на сельское хозяйство, это будет сопоставимо и с предыдущими годами в том числе", — сказал Патрушев в ходе пленарного заседания Госдумы.
"В целом что касается бюджета, вы знаете, что он из года в год у нас определенными темпами рос. В 2024 году объем бюджета, я надеюсь, будет не меньше, чем по предыдущему", — добавил он.
https://1prime.ru/Agriculture/20230920/841785493.html