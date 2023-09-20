МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает урожай зерна РФ в 2023 году в 130 миллионов тонн, экспорт зерна в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начался 1 июля этого года) — 60 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Рекордный урожай сделал Россию мировым лидером на рынке пшеницы

"У растениеводов сейчас в самом разгаре уборка урожая, и несмотря на то, что в ряде регионов погодные условия складываются не самым лучшим образом, российские аграрии уже собрали более 123 миллионов тонн зерна. Соответственно, ранее озвученный прогноз мы уже перешагнули", — сказал Патрушев в ходе пленарного заседания Госдумы.

По его словам, сейчас зерновые убирают на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, где погодные условия достаточно сложные. "Но понимаем, что объем в 130 миллионов тонн, обозначенный нашим президентом, мы точно выполним", — заявил министр.

"Урожай зерна 2023 года позволит нам сполна обеспечить внутренний рынок, а также поставить за рубеж в текущем сезоне до 60 миллионов тонн зерновых", — добавил он. "Кроме того, ведется озимый сев. Сейчас его площадь составляет порядка 9 миллионов гектаров. Планируем выйти на показатель в 20 миллионов, что на 1 миллион гектаров больше, чем в прошлом году", — сказал Патрушев.

Министерство также ожидает, что объемы сбора сахарной свеклы, масличных, овощей, картофеля, плодов и ягод в 2023 году будут не ниже средних значений за 5 лет.

Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, в том числе пшеницы — 104,237 миллиона тонн, на 37% больше. Урожай зерна в РФ в 2023 году, с учетом новых регионов страны, Минсельхоз прогнозировал в 123 миллиона тонн, из них пшеницы — 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения. Президент Владимир Путин в начале сентября заявил, что Россия в 2023 году может собрать порядка 130 миллионов тонн зерна, а экспортный потенциал ожидается на уровне 60 миллионов тонн.