МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Россия в 2024 году планирует экспортировать продукции АПК на 45 миллиардов долларов, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Патрушев назвал стоимость поставленной на экспорт в 2023 году продукции АПК

"План у нас — 45 миллиардов долларов в 2024 году. Я думаю, что мы его сможем выполнить, для этого надо системно работать", — сказал Патрушев в ходе пленарного заседания Госдумы РФ, отвечая на вопрос одного из депутатов о ситуации с экспортом продукции АПК.

"Да, влияют на наши поставки те ограничительные меры, которые недружественные страны вводят. Но тем не менее, объемы экспорта у нас росли, и я надеюсь, что эта тенденция будет сохранена", — отметил министр.

Он напомнил, что на текущую дату экспортная выручка составляет 31,3 миллиарда долларов — выше ожидания: по внутреннему плану министерства ожидалось, что ее размер на эту дату составит порядка 28 миллиардов долларов.

"Наша продукция поставляется в 158 стран, и мы регулярно работаем над открытием дополнительных рынков для нашей продукции", — добавил Патрушев.