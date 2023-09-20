2023-09-20T14:53:16+03:00
2023-09-20T14:53:16+03:00
2023-09-20T14:53:16+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230920/841786567.html
Глава Минсельхоза раскрыл планы по экспорту продукции АПК на 2024 год
Сельское хозяйство
Новости
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https://россиясегодня.рф
Россия в 2024 году планирует экспортировать продукции АПК на 45 миллиардов долларов, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "План у нас — 45 миллиардов долларов... ПРАЙМ, 20.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Россия в 2024 году планирует экспортировать продукции АПК на 45 миллиардов долларов, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"План у нас — 45 миллиардов долларов в 2024 году. Я думаю, что мы его сможем выполнить, для этого надо системно работать", — сказал Патрушев в ходе пленарного заседания Госдумы РФ, отвечая на вопрос одного из депутатов о ситуации с экспортом продукции АПК.
"Да, влияют на наши поставки те ограничительные меры, которые недружественные страны вводят. Но тем не менее, объемы экспорта у нас росли, и я надеюсь, что эта тенденция будет сохранена", — отметил министр.
Он напомнил, что на текущую дату экспортная выручка составляет 31,3 миллиарда долларов — выше ожидания: по внутреннему плану министерства ожидалось, что ее размер на эту дату составит порядка 28 миллиардов долларов.
"Наша продукция поставляется в 158 стран, и мы регулярно работаем над открытием дополнительных рынков для нашей продукции", — добавил Патрушев.