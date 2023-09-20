МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз России не исключает, что будет вырабатывать дополнительные меры поддержки аграриев по закупке сельскохозяйственной техники, если скидки на ее приобретение по региональным планам будет недостаточно, сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев в ходе пленарного заседания Госдумы. Глава Минсельхоза раскрыл планы по экспорту продукции АПК на 2024 год

Депутат от КПРФ Мария Прусакова спросила министра, как будет решаться ситуация со снижением закупок сельхозтехники аграриями и ростом цен на нее; кроме того, она обратила внимание на то, что впервые за десять лет снижаются доходы и самих дилеров — в частности, из-за повышения утилизационного сбора до 539 тысяч рублей на колесный трактор мощностью 80 лошадиных сил со 120 тысяч рублей.

"Посмотрим, какова будет ситуация. В целом, мягко скажу, она нас волнует, но это не первостепенная задача. Соответственно, будем вырабатывать какие-то другие методы, которые позволят приобретать сельхозтехнику нашим аграриям", — сказал министр.

Он напомнил, что совместно с Минпромторгом был выработан план, в рамках которого регионы закупают необходимое количество техники со скидкой от 10% до 20%. "Мы как раз договорились с Минпромторгом, что часть денег, полученная от утильсбора, пойдет именно на эту скидку", — сказал Патрушев.

"Надо понимать, что сильно выросла цена, у нас фактически запретительные цены сформировались на импортную технику. Помимо всего прочего, мы не можем нормально поставлять запчасти под нее, соответственно, будем замещать своей. У нас достаточно неплохо работают заводы — и по производству тракторов, и по производству сельскохозяйственных машин", — подчеркнул министр.