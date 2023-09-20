Минсельхоз не исключил дополнительных мер поддержки по закупкам сельхозтехники
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз России не исключает, что будет вырабатывать дополнительные меры поддержки аграриев по закупке сельскохозяйственной техники, если скидки на ее приобретение по региональным планам будет недостаточно, сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев в ходе пленарного заседания Госдумы.
Депутат от КПРФ Мария Прусакова спросила министра, как будет решаться ситуация со снижением закупок сельхозтехники аграриями и ростом цен на нее; кроме того, она обратила внимание на то, что впервые за десять лет снижаются доходы и самих дилеров — в частности, из-за повышения утилизационного сбора до 539 тысяч рублей на колесный трактор мощностью 80 лошадиных сил со 120 тысяч рублей.
"Посмотрим, какова будет ситуация. В целом, мягко скажу, она нас волнует, но это не первостепенная задача. Соответственно, будем вырабатывать какие-то другие методы, которые позволят приобретать сельхозтехнику нашим аграриям", — сказал министр.
Он напомнил, что совместно с Минпромторгом был выработан план, в рамках которого регионы закупают необходимое количество техники со скидкой от 10% до 20%. "Мы как раз договорились с Минпромторгом, что часть денег, полученная от утильсбора, пойдет именно на эту скидку", — сказал Патрушев.
"Надо понимать, что сильно выросла цена, у нас фактически запретительные цены сформировались на импортную технику. Помимо всего прочего, мы не можем нормально поставлять запчасти под нее, соответственно, будем замещать своей. У нас достаточно неплохо работают заводы — и по производству тракторов, и по производству сельскохозяйственных машин", — подчеркнул министр.
https://1prime.ru/Agriculture/20230920/841787710.html