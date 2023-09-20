БУДАПЕШТ, 20 сен — ПРАЙМ. Европейские производители сельхозпродукции не могут конкурировать с украинскими, поскольку те работают с гораздо меньшими затратами, их не сдерживают строгие европейские правила сертификации, заявил председатель венгерской сельскохозяйственной палаты Балаж Дьёрфи. Аналитик оценил последствия спора Киева по запрету на зерно

"Производство украинской продукции не ограничивают правила, которые должны соблюдать фермеры ЕС, что зачастую влечет за собой существенные дополнительные затраты. Давайте подумаем, например, о нормах ухода за животными или ограничениях на использование пестицидов. На Украине используется ряд (пестицидов), давно запрещенных Евросоюзом. Это создает риск для окружающей среды и потребителей, а также приводит к тому, что производители на Украине работают с гораздо меньшими затратами, с которыми мы не можем конкурировать", — сказал Дьёрфи в интервью газете Világgazdaság.

Глава венгерской сельхозпалаты призвал не забывать, что "речь идет не об украинских сельхозпроизводителях, а об украинских компаниях, среди которых есть площади в сотни тысяч гектаров, а девять из десяти крупнейших зарегистрированы не на Украине, а принадлежат американским, ближневосточным и западноевропейским инвестиционным фондам".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что так называемое "украинское зерно" уже давно является американским коммерческим продуктом, поскольку выращивается на землях, принадлежащих компаниям США, так что Брюссель отстаивает американские интересы, не продлевая запрет на импорт зерна в пограничные с Украиной страны ЕС.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал на Украине 20 лет, был официально снят в июле 2021 года. Власти ожидали, что экономический эффект от запуска рынка земли может достичь нескольких миллиардов долларов в первые пять лет.