МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ситуация с вирусом африканской чумы свиней (АЧС), сокращением поголовья, а также более выгодными продажами свинины на экспорт могут привести к новому подорожанию мяса, сообщили "Известиям" в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР). В России ожидают подорожание упаковки для напитков

Как отметил председатель совета АККОР, основатель крестьянского хозяйства "Теплый стан" в Краснодарском крае Александр Шипулин, "ситуация очень серьезная, потому что речь идет о продовольственной безопасности страны".

"Цены однозначно будут расти, так как образуется дефицит мяса на внутреннем рынке", — предупредил он.

Объясняя тезис о грядущем подорожании, Шипулин сообщил, что в настоящий момент в России сокращается поголовье свиней. В одном только в Краснодарском крае, по его словам, в течение года поголовье уменьшилось на 22,7 тыс. голов, при этом из-за вируса африканской чумы свиней в зоне риска оказались еще несколько десятков тысяч.

По мнению Шипулина, со свининой может случиться то же самое, что произошло с топливом, которое выгоднее поставлять на экспорт.

В АККОР допустили, что свинина в ближайшее время может вырасти в цене на 10-20% и более.

"В последнее время цены на свинину в России были очень низкие. Она стоила столько же, сколько и курица, которая должна быть самым дешевым мясом. Сейчас мы наблюдаем удорожание и возврат к прежнему соотношению. Поэтому думаю, что рост может составить 10-20 процентов и более в зависимости от качества и категории мяса и причиной этого будет не только АЧС", — пояснил руководитель АККОР в Ставропольском крае, фермер Сергей Колесников.