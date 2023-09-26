МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Россия и Египет обсуждают поставки миллиона тонн российской пшеницы в рамках межправительственных соглашений, передает агентство Bloomberg. Лавров оценил развитие сотрудничества России и Египта

"Египет ведет переговоры о покупке 1 миллиона тонн российской пшеницы в рамках межправительственного соглашения", — сообщает издание.

Отмечается, что степень близости сторон к заключению делки неясна, однако поставки запланированы на этот сезон.

А в начале месяца СМИ сообщали, что Египет приобрел около 0,5 миллиона тонн пшеницы из России "в частном порядке", отойдя от обычного тендерного процесса.

Правительство Египта традиционно покупает пшеницу только на тендерах, однако в апреле Bloomberg сообщил о планах разрешить закупку пшеницы через прямые предложения министерству снабжения. В июле, по данным агентства, Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) ведет переговоры с частными трейдерами о покупке пшеницы.

В середине июля советник министра снабжения Египта по вопросам поставок товаров Номани Наср Номани подтвердил, что Египет стремится увеличить запасы пшеницы за счет диверсификации источников импорта в дополнение к местному производству. А еще ранее первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави пояснял РИА Новости, что Египет входит в число крупнейших импортеров пшеницы и доля пшеницы из России в ее импорте оценивается в 80%.