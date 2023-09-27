МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Варшава в течение недели согласует алгоритм выдачи лицензий украинским экспортерам агропродукции, сообщает министерство аграрной политики Украины по итогам переговоров своего главы Николая Сольского с его польским коллегой Робертом Телюсом. На Украине обещали обдумать отзыв жалобы в ВТО на зерновое эмбарго

Отмечается, что в ходе встречи в режиме онлайн стороны обсудили план действий Украины по экспорту сельскохозяйственной продукции в Польшу,

"Стороны обсудили процедуру выдачи лицензий агропредпринимателям от украинского правительства. В польском правительстве обсуждают этот вопрос, определяют, кто будет согласовывать или не согласовывать выдачу таких лицензий", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского минагро.

Отмечается, что Сольский и Телюс договорились через неделю встретиться и обсудить результаты рассмотрения вопроса о введении процедуры лицензирования. Сольский добавил, что в ближайшие дни состоится трехсторонняя встреча министров сельского хозяйства Украины, Польши и Литвы по переносу ветеринарного контроля на территорию страны назначения экспорта.

Весной с разрешения Еврокомиссии Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния ввели запрет на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. В середине сентября ЕС объявил, что не будет продлевать этот запрет, однако Польша, Словакия и Венгрия заявили, что сделают это в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.