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Запасы оливкового масла в Европе почти исчерпаны, пишут СМИ
Сельское хозяйство
Новости
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Европа почти исчерпала запасы оливкового масла из-за засухи, фермеры на грани разорения, а масло приходится закупать в Южной Америке, пишет британская газета Guardian со ссылкой... ПРАЙМ, 28.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, в мире, европа, оливковое масло, запасы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Европа почти исчерпала запасы оливкового масла из-за засухи, фермеры на грани разорения, а масло приходится закупать в Южной Америке, пишет британская газета Guardian со ссылкой на европейских производителей.
"Европа почти исчерпала запасы оливкового масла и готова к еще большему дефициту после того, как экстремальные погодные условия второй год наносят урон урожаям", — сообщает издание.
Так, исполнительный директор британского отделения производителя оливкового масла Filippo Berio Уолтер Занр заявил газете, что компания вынуждена закупать масло в Чили, чтобы покрыть дефицит до сбора урожая этого года.
"Сегодня практически невозможно купить оливковое масло. Оно распродано… На нас свалился еще один трудный год", — приводит его слова издание.
"Урожай здесь снизился на 70-80%… У некоторых фермеров нет даже килограмма оливок", — признал глава крупнейшей фермерской ассоциации Испании Asaja Рафа Гусман. Он также сообщил, что некоторым фермерам и вовсе грозит разорение.
Манолис Яннулис, глава греческой межпрофессиональной ассоциации производителей оливкового масла, также отметил, что рост цен на масло превысил 100%. "В этом году мы ожидаем сокращения объемов производства вдвое", — добавил он.