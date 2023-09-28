МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Европа почти исчерпала запасы оливкового масла из-за засухи, фермеры на грани разорения, а масло приходится закупать в Южной Америке, пишет британская газета Guardian со ссылкой на европейских производителей. Подорожание оливкового масла делает его недоступным для испанцев, пишут СМИ

"Европа почти исчерпала запасы оливкового масла и готова к еще большему дефициту после того, как экстремальные погодные условия второй год наносят урон урожаям", — сообщает издание.

Так, исполнительный директор британского отделения производителя оливкового масла Filippo Berio Уолтер Занр заявил газете, что компания вынуждена закупать масло в Чили, чтобы покрыть дефицит до сбора урожая этого года.

"Сегодня практически невозможно купить оливковое масло. Оно распродано… На нас свалился еще один трудный год", — приводит его слова издание.

"Урожай здесь снизился на 70-80%… У некоторых фермеров нет даже килограмма оливок", — признал глава крупнейшей фермерской ассоциации Испании Asaja Рафа Гусман. Он также сообщил, что некоторым фермерам и вовсе грозит разорение.

Манолис Яннулис, глава греческой межпрофессиональной ассоциации производителей оливкового масла, также отметил, что рост цен на масло превысил 100%. "В этом году мы ожидаем сокращения объемов производства вдвое", — добавил он.