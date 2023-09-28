МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Экспорт муки из РФ в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начинается с 1 июля) как минимум сохранится на прежнем уровне или вырастет примерно на 12%, рост поддержит отсутствие гибкой валютной пошлины на эту продукцию, сообщил на конференции "Агроинвестор: PRO растениеводство" гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко. Киев разработал процедуру верификации экспорта агрокультур в ЕС

"Мы в прошлом сезоне экспортировали рекордные 802 тысячи тонн муки, сейчас может сохраниться эта история — 800-900 тысяч тонн экспорта муки", — сообщил Петриченко, заметив, что на эту продукцию, в отличие от отрубей, зернобобовых и масличного льна, не распространяются вводимые с 1 октября гибкие экспортные пошлины.

По оценке "Прозерно", производство муки в РФ в 2023 году может снизиться на 1%, до 9,38 миллиона тонн: спрос уже не будет расти такими же темпами, как в 2022 году: тогда рост год к году был на 4,5%, до 9,47 миллиона тонн.

Оценки по валовому сбору и экспортному потенциалу в сезоне 2023-2024 Петриченко не меняет: 140 миллионов тонн зерна, включая 90 миллионов пшеницы, на экспорт может уйти 64 миллиона и 50 миллионов тонн соответственно. Что касается новых регионов РФ, то они в 2023 году могут прибавить к общему сбору еще 5 миллионов тонн зерна, включая минимум 3,6 миллиона тонн пшеницы.

Согласно представленным на конференции материалам, урожай гречихи в РФ в 2023 году по сравнению с 2022 годом может уменьшиться на 6,9%, до 1,138 миллиона тонн, риса — вырасти на 11,7%, до 1,031 миллиона, проса — на 8,8%, до 334 тысячи тонн.

Очень заметный прирост прогнозируется по зернобобовым, на 27,6%, до 5,819 миллиона тонн. "Космос в этом сезоне — зернобобовые, это будет суперурожай", — сказал Петриченко.