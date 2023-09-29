МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Валовый сбор ржи в РФ в 2023 году составит порядка 2 миллионов тонн и полностью удовлетворит все потребности в сырье хлебопеков и мукомолов при минимальном объеме импорта, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. Рекордный урожай сделал Россию мировым лидером на рынке пшеницы

"Ожидаемый урожай — порядка 2 миллионов тонн. Импорт данной культуры в страну минимален. Указанный объем, с учетом переходящих остатков, достаточен для удовлетворения внутренней потребности для производства муки и хлеба", — сообщили в пресс-службе. В 2022 году валовый сбор ржи в РФ вырос на 26,5%, до 2,179 миллиона тонн, сообщал Росстат.

Ранее в пятницу президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко заявил на брифинге, что "рожь выпала из поля зрения государственных органов, потому что ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной, и погоды в социальном плане она не делает".

При этом он высказал такое мнение — "либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо — я употребляю такой термин — он станет псевдореликтом". И в этом случае, по мнению Свириденко, "бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья". Урожай ржи в РФ в 2023 году ожидается в объеме 1,8 миллиона тонн, добавил он.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что цены производителей на продовольственную рожь в настоящее время на 7,3% ниже уровня прошлого года, а производство ржаной муки 8 месяцев выросло на 2,5% год к году. Там также добавили, что площадь посевов ржи в РФ находится на среднем многолетнем уровне, а озимый сев под урожай 2024 идет в штатном режиме.