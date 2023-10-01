МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Россия в первом полугодии 2023 года продала на мировой рынок удобрений как минимум на 6,6 миллиарда долларов, а основными покупателями были Бразилия, Индия и США, следует из расчетов РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade национальных статслужб. Египет закупит миллион тонн российской пшеницы, пишет СМИ

Так, согласно открытым данным, в январе-июне российские компании поставили удобрения в 57 стран на общую сумму в 6,6 миллиарда долларов. При этом некоторые традиционные покупатели, в частности в Африке и Азии, соответствующую информацию не раскрывают.

Почти половина российского экспорта пришлась на Бразилию (1,9 миллиарда долларов) и Индию (1,3 миллиарда долларов). На третьем месте расположились США, закупившие удобрений на 890 миллионов долларов. Китай потратил на эту продукцию 632 миллиона долларов, а Мексика — 429 миллионов долларов.

Среди десяти крупнейших покупателей также расположились Турция, которая потратила на закупки 170 миллионов долларов, а также Германия с затратами в 151 миллион долларов. Импортировали удобрений на сумму более ста миллионов долларов еще Сербия, Франция и Казахстан.

Крупные закупки в первом полугодии также делали Гватемала (93 миллиона долларов) и Польша (77 миллионов долларов). Кроме того, многие европейские страны продолжают приобретать российские удобрения, например Болгария, Испания, Нидерланды, Чехия и Италия.

Самые небольшие поставки удобрений в январе-июне пришлись на Белиз (32 тысячи долларов), Черногорию (18,5 тысячи долларов) и Бахрейн (434 доллара).

Россия, по данным ФТС, за весь прошлый год поставила на мировые рынки удобрений на 19,295 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше результата годом ранее.