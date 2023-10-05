КИШИНЕВ, 5 окт — ПРАЙМ. Экспортерам зерна из Молдавии придется получать специальные лицензии на ввоз зерна от румынских властей, поскольку ранее в страны ЕС под видом зерна из республики поставляли попавшие под запрет украинские зерновые, считает экс-президент Игорь Додон. В Румынии рассказали об импорте украинского зерна

"Молдавия сталкивалась с лицензиями только в 1990-х годах, потом была свободная торговля, а сейчас вновь создаются списки. Это оттого, что в Молдавии появилась схема под руководством правящей партии "Действие и солидарность" экспортировать в страны ЕС украинские зерновые с молдавскими сертификатами", — заявил он в эфире в соцсетях.

Он отметил, что украинское зерно попадало в Молдавию, госучреждения страны делали сертификат о происхождении, а затем оно попадало в Польшу, Румынию и Болгарию, хотя эти страны ограничили импорт.

"Преступная схема была поставлена на колеса правительством партии "Действие и солидарность". Почему наши правоохранительные органы этим не занимаются?" — задался вопросом Додон.

Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу заявил, что ведомство разработало проект, согласно которому импортировать зерновые из Молдавии и с Украины можно будет только румынским операторам на основании лицензии.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.