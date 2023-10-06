2023-10-06T18:15:41+03:00
2023-10-06T18:15:41+03:00
2023-10-06T18:15:41+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231006/841912397.html
Поставки зерна в Африку могут начаться в течение месяца, заявили Патрушев
Сельское хозяйство
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Безвозмездные поставки зерна из России в страны Африки могут начаться в течение месяца-полутора, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. "Мы сейчас доделываем... ПРАЙМ, 06.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Безвозмездные поставки зерна из России в страны Африки могут начаться в течение месяца-полутора, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
"Мы сейчас доделываем все документы, я думаю в течение месяца-полутора уже поедут суда туда", — сообщил Патрушев.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в Сочи в начале сентября, они обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.