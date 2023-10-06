МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Безвозмездные поставки зерна из России в страны Африки могут начаться в течение месяца-полутора, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. В МИД напомнили о невыполнении российских требований по зерновой сделке

"Мы сейчас доделываем все документы, я думаю в течение месяца-полутора уже поедут суда туда", — сообщил Патрушев.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в Сочи в начале сентября, они обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.