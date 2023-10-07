КИШИНЕВ, 7 окт — ПРАЙМ. Молдавия вошла в топ 20 стран, признанных производителем качественного вина, заявил в субботу вице-премьер республики, министр сельского хозяйства Владимир Боля. Молдавия рассчитывает на грант от Норвегии для закупки газа

В Кишиневе в субботу празднуют Национальный день вина. Торжественные мероприятия проходят на центральной площади города. Власти чествовали ведущих виноделов страны, вручив им награды. Более 100 производителей вина представляют для дегустации свою продукцию – образцы коллекционных и марочных вин.

"За последние 10 лет технология производства вина претерпела изменения, произвела революцию и полностью изменилась. Молдавия вошла в число 20 стран мира, признанных производителем качественного вина. Мы занимаем 14-е место в мире как страна-экспортер. В нашей стране самая высокая плотность виноградников, что обусловлено площадью нашей территории и количеством граждан. У нас 68 винодельческих предприятий зарегистрированы в Реестре вин. У нас также зарегистрировано 59 тысяч гектаров технических площадей виноградников и столовых сортов, у нас 1690 гектаров местных сортов, из них 1140 гектаров — сорта молдавской селекции", — сказал Боля в ходе торжественного митинга.

По данным Национального бюро винограда и вина в 2022 году экспорт молдавских вин составил 10,4 миллиона декалитров всех категорий, включая спиртные напитки. Эта цифра ниже на 14% по сравнению с 2021 годом и является самой низкой за последние 10 лет. Кроме того, объем экспорта снизился на 9% по сравнению с 2021 годом.

Президент Молдавии Майя Санду на торжественном мероприятии в честь Национального дня вина сообщила, что экспорт молдавского вина в страны Евросоюза увеличился в пять раз за последние 11 лет.

"Мы сегодня экспортируем в Евросоюз в пять раз больше вина, чем в 2012 году, а усилия наших виноделов по удовлетворению потребностей все более динамично развивающегося сектора привлекают внимание потребителей и сомелье по всему миру", — отметила в выступлении Санду.

Президент Молдавии добавила, что за семь месяцев текущего года экспорт молдавского вина увеличился на 34%. "Сегодня наше вино покупают в 75 странах мира. Я уверена, что это не предел. И нашим производителям удастся выйти и на другие рынки. Со своей стороны обещаю, что виноделы получат государственную поддержку", — сказала глава республики.

Согласно информации Национального бюро статистики, ведущим экспортером молдавского вина является Белоруссия — она закупила в прошлом году 3,197 миллиона декалитров всех видов виноградных вин, производящихся в Молдавии. Румыния стала лидером экспортных направлений по шипучим молдавским винам, в 2022 году из 319,2 тысячи декалитров на неё пришлось 71,5 тысячи.