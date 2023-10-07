МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что консультации по поводу эмбарго Польши, Словакии и Венгрии в отношении украинской агропродукции продолжаются, Киев рассчитывает, что будет найдено политическое решение спора. Польский министр прокомментировал отказ страны снять зерновое эмбарго

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина отозвала из ВТО жалобу против Польши, Словакии и Венгрии по поводу эмбарго, которое эти страны ввели в отношении украинской сельскохозяйственной продукции. Позже посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

"Мы сейчас на стадии консультаций. Мы пока ищем политическое решение. Это и есть то, что называется "поставили на паузу". Возможно, у нас будет окно возможностей для политического решения… Есть большая работа по поиску решения и жалоба в ВТО потеряет свой смысл после того, как польская власть отменит свой запрет", — ответил Качка в эфире всеукраинского телемарафона на вопрос о том, почему Киев решил приостановить действия иска в ВТО, отметив при этом, что в СМИ распространилась "не совсем корректная цитата" его выступления.

Он уточнил, что Украина отправила свои предложения по урегулированию ситуации и "скорее ждет реакции на тот механизм верификации и мониторинга, который предложила украинская сторона, чем дискуссии по жалобе в ВТО".

"Мы подали жалобу в ВТО, но ждем возможности для проведения консультаций и, в идеале, урегулирования этого вопроса… Это не значит, что мы хотим конфликта, мы хотим нормального диалога, нормального решения вопроса", — добавил Качка.

В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее Качка заявил, что в страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.