МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Россия в этом году получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, также увеличится производство мяса, молока и рыбы, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин утвердил специальный порядок расчетов при экспорте агропродукции

"В прошлом году собран рекордный за всю историю объем зерна, почти 158 миллионов тонн. И в этом году страна получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мясо, молока и рыбы", — сказал Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Он выразил им глубокую признательность за напряженный труд, за любовь к родной земле, умение добиваться больших результатов, значимых для всей страны.

"Именно вашими усилиями, усилиями всех, кто работает в поле и на фермах, на пищевых производствах и в профильных научных институтах, наше сельское хозяйство, пищевая промышленность качественно изменились: стали настоящими локомотивами отечественной экономики", — подчеркнул президент.

При этом он пообещал, что власти России будут решать вопросы, связанные с обеспечением фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами, повышать эффективность инструментов господдержки АПК, это в том числе относится к введению льготных кредитов и субсидий.

"Мы будем повышать эффективность инструментов господдержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами", — сказал Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Он подчеркнул, что мощное развитие, укрепление агропромышленного комплекса, его уверенное движение вперед стало реальным в первую очередь благодаря инициативе и ответственности людей, которые заняты в отрасли: сотрудников и руководителей предприятий, фермеров, их преданности своему делу.

Вместе с тем он отметил, что Россия обладает всем необходимым для развития агропромышленного комплекса, чтобы на внутренние и внешние рынки поставлялась качественная, доступная, а главное — полезная продукция, при этом необходимо добиться технологического суверенитета в смежных секторах экономики — таких как сельхозмашиностроение.

"Мы обязательно поддержим такое стремление достигать новых высот, чтобы агропромышленные предприятия могли и дальше наращивать свои возможности, вели бережливое рачительное хозяйство, применяя передовые методы земледелия и сохраняя природные ресурсы для будущих поколений, открывали новые производства на основе современных более экологичных технологий, создавали новые рабочие места, предлагали качественную, доступную, а главное — полезную продукцию на внутренние и внешние рынки. Для этого у нас есть все необходимое: земли, водные ресурсы, собственные научные заделы и технологические разработки. Но прежде всего — грамотные опытные специалисты и талантливые молодые кадры", — сказал Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Он отметил, что особое внимание уделяется смежным секторам экономики, которые завязаны на АПК — это сельхозмашиностроение, выпуск оборудования для пищевой промышленности и так далее.

"По этим направлениям нам также надо добиться технологического суверенитета. Важно в полной мере задействовать возможности отраслевой науки, чтобы исследования наших институтов в области селекции, семеноводства, биотехнологий были востребованы на производстве, внедрялись ускоренными темпами", — заявил Путин.

Он отметил, что сегодня Россия развивает агрологистику, транспортную инфраструктуру, расширяет пропускную способность железных дорог, увеличивает мощности морских портов, элеваторов и терминалов хранения продукции.

"Такие планы уже сверстаны и активно реализуются", — добавил президент.

Профессиональный праздник работников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.