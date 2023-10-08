МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Россия в этом году получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, также увеличится производство мяса, молока и рыбы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ В. Путин

Путин утвердил специальный порядок расчетов при экспорте агропродукции

"В прошлом году собран рекордный за всю историю объем зерна, почти 158 миллионов тонн. И в этом году страна получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мясо, молока и рыбы", — сказал Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Он выразил им глубокую признательность за напряженный труд, за любовь к родной земле, умение добиваться больших результатов, значимых для всей страны.

"Именно вашими усилиями, усилиями всех, кто работает в поле и на фермах, на пищевых производствах и в профильных научных институтах, наше сельское хозяйство, пищевая промышленность качественно изменились: стали настоящими локомотивами отечественной экономики", — подчеркнул президент.

При этом он пообещал, что власти России будут решать вопросы, связанные с обеспечением фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами, повышать эффективность инструментов господдержки АПК, это в том числе относится к введению льготных кредитов и субсидий.

"Мы будем повышать эффективность инструментов господдержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами", — сказал Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Он подчеркнул, что мощное развитие, укрепление агропромышленного комплекса, его уверенное движение вперед стало реальным в первую очередь благодаря инициативе и ответственности людей, которые заняты в отрасли: сотрудников и руководителей предприятий, фермеров, их преданности своему делу.

Вместе с тем он отметил, что Россия обладает всем необходимым для развития агропромышленного комплекса, чтобы на внутренние и внешние рынки поставлялась качественная, доступная, а главное — полезная продукция, при этом необходимо добиться технологического суверенитета в смежных секторах экономики — таких как сельхозмашиностроение.

"Мы обязательно поддержим такое стремление достигать новых высот, чтобы агропромышленные предприятия могли и дальше наращивать свои возможности, вели бережливое рачительное хозяйство, применяя передовые методы земледелия и сохраняя природные ресурсы для будущих поколений, открывали новые производства на основе современных более экологичных технологий, создавали новые рабочие места, предлагали качественную, доступную, а главное — полезную продукцию на внутренние и внешние рынки. Для этого у нас есть все необходимое: земли, водные ресурсы, собственные научные заделы и технологические разработки. Но прежде всего — грамотные опытные специалисты и талантливые молодые кадры", — сказал Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Он отметил, что особое внимание уделяется смежным секторам экономики, которые завязаны на АПК — это сельхозмашиностроение, выпуск оборудования для пищевой промышленности и так далее.

"По этим направлениям нам также надо добиться технологического суверенитета. Важно в полной мере задействовать возможности отраслевой науки, чтобы исследования наших институтов в области селекции, семеноводства, биотехнологий были востребованы на производстве, внедрялись ускоренными темпами", — заявил Путин.

Он отметил, что сегодня Россия развивает агрологистику, транспортную инфраструктуру, расширяет пропускную способность железных дорог, увеличивает мощности морских портов, элеваторов и терминалов хранения продукции.

"Такие планы уже сверстаны и активно реализуются", — добавил президент.

Профессиональный праздник работников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.