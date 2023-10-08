МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российский аграрный сектор занимает лидирующие позиции на мировом рынке, увеличивает объемы производства и превосходит зарубежные аналоги, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Путин ожидает хорошего урожая и роста производство мяса в этом году

"Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности… Благодаря вам Россия является аграрной сверхдержавой, занимает лидирующие позиции на глобальном рынке. Отечественная сельхозпродукция отличается высоким качеством, превосходит зарубежные аналоги, экспортируется в разные страны. Сегодня, несмотря на внешние вызовы, отрасль развивается и наращивает объёмы производства", — сказано в поздравлении.

Мишустин отметил, что сегодня проводится активная модернизация предприятий, внедряются новые технологии и научные разработки. При этом особое внимание уделяется вовлечению новых земель в сельхозоборот, осуществлению мероприятий в сфере мелиорации, селекции и семеноводства.

Премьер выразил гордость за достижения российских аграриев, отметив, что за каждым из них – огромный труд, ответственность и целеустремлённость специалистов. Также он поблагодарил работников отрасли за профессионализм, преданность своему делу и пожелал удачи в реализации намеченных планов, здоровья и всего наилучшего.