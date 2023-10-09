МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Средние предлагаемые зарплаты в российском секторе сельского хозяйства в сентябре выросли более чем на четверть за год, до 64,4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в сервисе "Авито Работа" на основе собственных данных. Путин обсудил с Ким Чен Ыном отношения в сфере сельского хозяйства

"В начале октября 2023 года во время уборочной кампании эксперты "Авито Работы" изучили тенденции рынка труда в агропромышленном комплексе за прошедший месяц и выяснили, что количество вакансий в секторе сельского хозяйства увеличилось в 4,2 раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Средние предлагаемые заработные платы выросли на 27% год к году. В текущем году работодатели готовы платить специалистам в среднем 64 435 рублей", — следует из исследования.

Отмечается, что самой востребованной с точки зрения роста спроса на рынке сельского хозяйства стала вакансия тракториста — число предложений о работе увеличилось в 3,3 раза, а средняя предлагаемая зарплата — до 77,3 тысячи рублей. Вторую строчку занял овощевод с приростом количества вакансий в 3,2 раза и предлагаемой зарплатой 58,9 тысячи рублей. Третье место разделили агроинженеры и ветеринарные врачи с увеличением спроса работодателей в 3,1 раза и зарплатными предложениями 63,4 тысячи рублей и 56,1 тысячи рублей соответственно.

Далее, по подсчетам аналитиков, идут технологи с приростом числа вакансий в 2,6 раза и средней зарплатным предложением 71,6 тысячи рублей. Предлагаемая оплата труда для агрономов стала на 15% больше и составила 65,4 тысячи рублей: "Если говорить о таком ключевом специалисте, как агроном, то на начало октября 2023 года количество предложений о работе для него увеличилось в 2 раза".

Список актуальных профессий в секторе сельского хозяйства закрыл скотник с динамикой числа вакансий в 1,8 раза. Однако специалисты сервиса добавили, что именно у этого работника агропромышленного комплекса к началу октября 2023 года произошло наибольшее увеличение средней предлагаемой заработной платы на рекордные 58%, до 64,2 тысячи рублей, "поскольку скотник является одним из ключевых специалистов отрасли сельского хозяйства".