МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Шесть стран африканского континента получат зерно из России до конца 2023 года, на этом гуманитарная помощь Москвы не закончится, сообщил глава МИД Сергей Лавров. С Россией было быстрее. Запад теперь вынужден долго ждать зерно и нефть

"Президент Путин объявлял на саммите "Россия-Африка" о нашем решении направить бесплатно солидную партию зерна в качестве нашей гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы. До конца года эти поставки будут выполнены, и мы продолжим нашу гуманитарную активность на этом направлении в будущем году", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом.

Лавров добавил, что прекращение зерновой сделки не отразилось на продовольственную безопасность развивающихся стран.

"Никакого влияния на продовольственную безопасность развивающихся стран прекращение черноморской инициативы из-за того, что российская часть вообще не выполнялась, не оказало", — подметил он.

По его словам, все российские партнеры "не в накладе", все планы по поставкам российских удобрений и зерна выполняются и будут выполнены вовремя.

Продуктовая сделка, подписанная в прошлом году, предполагала обеспечение вывоза российской и украинской агропродукции на мировые рынки. Россия в середине июля уведомила Турцию, ООН и Украину о возражении против продления зерновой сделки.