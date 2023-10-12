МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Украина в сентябре сократила поставки зерна на мировые рынки в 2,3 раза в годовом выражении, в результате ее доходы от этого вида деятельности упали в 2,8 раза, следует из расчетов РИА Новости на основе данных украинских минсельхоза и таможни.

Ранее РИА Новости подсчитало, что в июле после прекращения зерновой сделки поставки Украиной кукурузы, пшеницы и ячменя обвалились сразу на 38% по сравнению с предыдущим месяцем, а в августе — еще на 2%.

Уменьшение объемов экспорта усилилось в сентябре: поставки снизились по сравнению с августом на 10%, до 2 миллионов тонн. При этом в годовом выражении показатель упал в 2,3 раза. Одновременно резко сократилась и стоимость экспорта зерна — на 13% за месяц и в 2,8 раза за год, до 335,5 миллиона долларов.

Основное уменьшение экспорта пришлось на порты: отгрузка через них сократилась на 14%, до 1,4 миллиона тонн. Уменьшился вывоз через паромы — в 2,4 раза, до 37 тысяч тонн, а также с помощью фур — в 1,5 раза, до 63 тысяч тонн. Рост показала лишь железная дорога, через которую экспорт увеличился на 14% — до 555 тысяч тонн.

Второй месяц подряд основным украинским зерном на продажу становится пшеница — ее было вывезено 1,3 миллиона тонн на 211 миллионов долларов. В то же время поставки кукурузы продолжают падать — в 1,4 раза за прошлый месяц, до 628 тысяч тонн на 108 миллионов долларов. Продажи ячменя сократились на 18% за месяц, до 120 тысяч тонн (16 миллионов долларов).