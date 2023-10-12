2023-10-12T08:10:13+03:00
2023-10-12T08:10:13+03:00
2023-10-12T08:10:13+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231012/841959100.html
Иран предложил использовать свои коридоры для экспорта российкого зерна
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани заявил в интервью РИА Новости, что Тегеран предлагает Москве использовать иранскую... ПРАЙМ, 12.10.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, иран, россия, зерно, экспорт
https://cdnn.1prime.ru/images/83425/13/834251349.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83425/13/834251349.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83425/13/834251348.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83425/13/834251348.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83425/13/834251336.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83425/13/834251336.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20231012/841958394.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТЕГЕРАН, 12 окт — ПРАЙМ. Замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани заявил в интервью РИА Новости, что Тегеран предлагает Москве использовать иранскую территорию в качестве безопасного коридора для экспорта российского зерна в третьи страны.
"Речь идет о том, что Иран может не только импортировать зерно из России для удовлетворения собственных нужд, но и предоставить свою территорию в качестве коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Российская сторона может рассчитывать на Иран как на надежного и долгосрочного партнера", — заявил Роухани.
При этом замминистра указал, что эту возможность Москва пока не использовала.
"Конфликт на Украине и последовавшие за ним санкции Запада против РФ практически сделали иранский маршрут безопасным и альтернативным маршрутом для экспорта российского зерна. К сожалению, мы работаем в этом направлении немного медленно… Этот путь, безусловно, является путем долгосрочного партнерства и стратегии", — считает иранский чиновник.