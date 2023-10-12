ТЕГЕРАН, 12 окт — ПРАЙМ. Замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани заявил в интервью РИА Новости, что Тегеран предлагает Москве использовать иранскую территорию в качестве безопасного коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Иран разделяет идею создания единой валюты БРИКС

"Речь идет о том, что Иран может не только импортировать зерно из России для удовлетворения собственных нужд, но и предоставить свою территорию в качестве коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Российская сторона может рассчитывать на Иран как на надежного и долгосрочного партнера", — заявил Роухани.

При этом замминистра указал, что эту возможность Москва пока не использовала.

"Конфликт на Украине и последовавшие за ним санкции Запада против РФ практически сделали иранский маршрут безопасным и альтернативным маршрутом для экспорта российского зерна. К сожалению, мы работаем в этом направлении немного медленно… Этот путь, безусловно, является путем долгосрочного партнерства и стратегии", — считает иранский чиновник.