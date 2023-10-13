2023-10-13T09:52:00+03:00
2023-10-13T09:53:25+03:00
2023-10-13T09:52:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231013/841973042.html
Египет договорился о закупке у России почти 800 тысяч тонн пшеницы
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) на текущей неделе договорилось о закупке у РФ почти 800 тысяч тонн пшеницы, следует из материалов Союза экспортеров зерна... ПРАЙМ, 13.10.2023
сельское хозяйство, бизнес, экономика, новости, россия, египет, закупки зерна
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/31/841473162.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/31/841473162.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/31/841473161.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/31/841473161.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/31/841473149.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/31/841473149.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20231012/841958492.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) на текущей неделе договорилось о закупке у РФ почти 800 тысяч тонн пшеницы, следует из материалов Союза экспортеров зерна.
GASC 12 октября проводил тендер на закупку пшеницы (условия поставки — FOB) со сроками поставки от 15 до 30 дней и оплатой через 180 или 270 дней на выбор покупателя.
"GASC закрепил успех после крупной частной сделки и приобрел еще 300 тысяч тонн российской пшеницы на завершившемся вчера тендере. Цена поставки — 260 долларов FOB с отсрочкой платежа 180 дней", — сообщил Союз экспортеров зерна в своем Telegram-канале.
Во вторник стало известно о том, что GASC закупило у РФ вне тендера 480 тысяч тонн пшеницы по цене 265 долларов за тонну FOB, с поставкой под аккредитив с отсрочкой 270 дней.
Таким образом, общий объем пшеницы, о покупке которой Египет договорился с РФ на текущей неделе, составил 780 тысяч тонн.
Союз экспортеров зерна также сообщил, что на тендере в четверг, помимо российской, Египет договорился о покупке и другой черноморской пшеницы — 50 тысяч тонн из Болгарии по цене 257 долларов за тонну FOB и 120 тысяч тонн румынской пшеницы по 260 долларов за тонну FOB.