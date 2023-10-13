МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) на текущей неделе договорилось о закупке у РФ почти 800 тысяч тонн пшеницы, следует из материалов Союза экспортеров зерна. Экспорт зерна с Украины в сентябре рухнул вдвое, доходы - почти втрое

GASC 12 октября проводил тендер на закупку пшеницы (условия поставки — FOB) со сроками поставки от 15 до 30 дней и оплатой через 180 или 270 дней на выбор покупателя.

"GASC закрепил успех после крупной частной сделки и приобрел еще 300 тысяч тонн российской пшеницы на завершившемся вчера тендере. Цена поставки — 260 долларов FOB с отсрочкой платежа 180 дней", — сообщил Союз экспортеров зерна в своем Telegram-канале.

Во вторник стало известно о том, что GASC закупило у РФ вне тендера 480 тысяч тонн пшеницы по цене 265 долларов за тонну FOB, с поставкой под аккредитив с отсрочкой 270 дней.

Таким образом, общий объем пшеницы, о покупке которой Египет договорился с РФ на текущей неделе, составил 780 тысяч тонн.

Союз экспортеров зерна также сообщил, что на тендере в четверг, помимо российской, Египет договорился о покупке и другой черноморской пшеницы — 50 тысяч тонн из Болгарии по цене 257 долларов за тонну FOB и 120 тысяч тонн румынской пшеницы по 260 долларов за тонну FOB.