РИМ, 13 окт — ПРАЙМ. Стихийные бедствия в среднем за год приводят к 400 чрезвычайным происшествиям с потерями для сельского хозяйства, их частота увеличилась в четыре раза с 1970-х, а объем ущерба равен годовому ВВП Бразилии, говорится в опубликованном в четверг докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, FAO). В ООН назвали регион с самым тревожным экономическим положением

"Бедствия, определяемые как серьезные нарушения функционирования сообщества или общества, приводят к беспрецедентному уровню ущерба и потерь в сельском хозяйстве во всем мире. Их возрастающая серьезность и частота — со 100 событий в год в 1970-е годы до примерно 400 событий в год в течение последних 20 лет — затрагивают агропродовольственные системы во многих измерениях, ставя под угрозу продовольственную безопасность и подрывая устойчивость сельскохозяйственного сектора", — говорится в изложении ключевых пунктов доклада.

За последние 30 лет потери сельскохозяйственной и животноводческой продукции из-за стихийных бедствий составили около 3,8 триллиона долларов США, что соответствует средним потерям в 123 миллиарда долларов в год, или 5% годового мирового сельскохозяйственного ВВП. "В относительном выражении общая сумма потерь за 30 лет примерно эквивалентна ВВП Бразилии в 2022 году", — заявила международная организация.

Наибольший относительный ущерб стихийные бедствия нанесли странам с низкими доходом и ниже среднего, составляя от 10 до 15% их общего сельскохозяйственного ВВП.

Очередной выпуск доклада ФАО "Последствия стихийных бедствий и кризисов для сельского хозяйства и продовольственной безопасности" представляет первую в истории глобальную оценку воздействия стихийных бедствий на сельское хозяйство и продовольственную безопасность за минувшие три десятилетия. Документ демонстрирует возможности для активного устранения рисков в сельском хозяйстве и демонстрирует способы "учета риска стихийных бедствий в сельскохозяйственной практике и политике", сообщили в ФАО.