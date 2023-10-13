2023-10-13T12:09:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231013/841975558.html
Россия готова удовлетворить нужды СНГ в сельхозпродукции, заявил Путин
Сельское хозяйство
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Россия готова удовлетворить все потребности стран СНГ в сельхозпродукции, заявил на заседании Совета глав государств СНГ президент России Владимир Путин. "В прошлом году, как вы... ПРАЙМ, 13.10.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, снг, владимир путин, сельхозпродукция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Россия готова удовлетворить все потребности стран СНГ в сельхозпродукции, заявил на заседании Совета глав государств СНГ президент России Владимир Путин.
"В прошлом году, как вы знаете, было исторически рекордный урожай — 158 миллионов тонн. В этом году он будет тоже очень большим. Уже свыше 130 миллионов тон, примерно 134-135 (миллионов тонн — ред.). Это значит, что у нас сохраняется экспортный потенциал очень большой. Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы. У нас экспорт зерновых будет тоже, как в прошлом году, не менее 50-60 миллионов тонн", — сказал он и подчеркнул, что "есть потребности наших друзей и коллег в рамках СНГ, все будет удовлетворено".