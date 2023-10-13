БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Россия готова удовлетворить все потребности стран СНГ в сельхозпродукции, заявил на заседании Совета глав государств СНГ президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин

Путин оценил рост ВВП России по итогам года

"В прошлом году, как вы знаете, было исторически рекордный урожай — 158 миллионов тонн. В этом году он будет тоже очень большим. Уже свыше 130 миллионов тон, примерно 134-135 (миллионов тонн — ред.). Это значит, что у нас сохраняется экспортный потенциал очень большой. Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы. У нас экспорт зерновых будет тоже, как в прошлом году, не менее 50-60 миллионов тонн", — сказал он и подчеркнул, что "есть потребности наших друзей и коллег в рамках СНГ, все будет удовлетворено".