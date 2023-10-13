БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Россия готова удовлетворить все потребности стран СНГ в сельхозпродукции, заявил на заседании Совета глав государств СНГ президент России Владимир Путин. Путин оценил рост ВВП России по итогам года

"В прошлом году, как вы знаете, было исторически рекордный урожай — 158 миллионов тонн. В этом году он будет тоже очень большим. Уже свыше 130 миллионов тон, примерно 134-135 (миллионов тонн — ред.). Это значит, что у нас сохраняется экспортный потенциал очень большой. Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы. У нас экспорт зерновых будет тоже, как в прошлом году, не менее 50-60 миллионов тонн", — сказал он и подчеркнул, что "есть потребности наших друзей и коллег в рамках СНГ, все будет удовлетворено".