МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Производственно-экспортная компания "ЭПТ" (Новосибирск, входит в российскую группу компаний "Новый сухопутный зерновой коридор") заключила с китайской госкорпорацией China Chengtong контракт на поставку в КНР 70 миллионов тонн российских сельхозкультур, сообщает ЭПТ. Сербия намерена подписать договор о поставках газа из России

В сообщении российской компании поясняется, что генеральный контракт с китайской государственной корпорацией China Chengtong International, Ltd был заключен при участии Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая (SASAC) на полях форума международного сотрудничества "Один пояс – один путь", проходящего в Пекине 17-18 октября.

"Новосибирская производственно-экспортная компания "ЭПТ" (входит в российскую группу компаний "Новый сухопутный зерновой коридор") и китайская государственная корпорация China Chengtong International, Ltd… заключили генеральный контракт на поставку 70 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур, произведенных на территориях Урала, Сибири и Дальнего Востока, в Китай. Из трехсот контрактов, заключенных в рамках мероприятия высокого уровня, только два были заключены с представителями российского бизнеса", — говорится в сообщении.

В ЭПТ пояснили, что контракт заключен в рамках реализации программы "Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай", направленной на обеспечение продовольственной безопасности двух стран и увеличение двустороннего товарооборота.

Программа по развитию производства зерна и инфраструктуры зерновой логистики в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также его поставок на рынок Китая осуществляется в рамках исполнения соответствующего поручения президента РФ от мая 5 мая 2023 года о заключении межправительственного соглашения между РФ и КНР.

Производственно-экспортная компания "ЭПТ" уполномоченный оператор программы "Новый сухопутный зерновой коридор" по развитию "контрактного производства" зерна и магистральной элеваторной инфраструктуры на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Группа компания НСЗК – экспортно ориентированная холдинговая структура, реализующая на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока проект создания и развития инфраструктуры экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока.