КИШИНЕВ, 22 окт — ПРАЙМ. Молдавские аграрии просят ввести режим чрезвычайного положения в сельском хозяйстве из-за проблем с погашением кредитов, заявил исполнительный директор Национальной федерации фермеров Василий Мирзенко. В Молдавии обвинили Санду в экономическом кризисе

"Каждый день нам поступают звонки от фермеров, чью собственность конфисковали банки, поставщики и кредиторы, другие даже теряют свои дома. Мы продолжаем требовать введения чрезвычайного положения в сельскохозяйственном секторе, чтобы освободить фермеров от ответственности перед кредиторами, отсрочить сроки погашения кредитов", — заявил Мирзенко.

В Кишиневе прошел Республиканский конгресс аграриев, на котором собрались более 600 фермеров, чтобы обсудить накопившиеся проблемы, связанные с проблемами погашения кредитов из-за неурожая и отсутствия поддержки со стороны властей.

На съезде фермеры приняли резолюцию, в которой требуют инициирования процедуры о признании неплатежеспособности аграриев. Также они хотят добиться финансирования схем прямых выплат за гектар по примеру Европейского Союза и разработки закона, который будет регулировать создание Фонда гарантирования сельскохозяйственных кредитов.

Фермеры в очередной раз подчеркнули, что если их жалобы не будут удовлетворены в ближайшие семь дней, то они выйдут на протесты, в том числе с сельхозтехникой.

В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста для привлечения внимания властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. После серии забастовок, в том числе с выводом сельхозтехники в Кишинев, правительство пообещало посодействовать в решении ряда проблем, фермеры объявили перерыв до 1 августа. Они вновь встречались с властями в конце августа, однако остались недовольны предложенными мерами помощи.