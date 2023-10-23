Всеукраинский агросовет: потери от прекращения зерновой сделки — более $40 млрд
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Потери аграриев Украины после прекращения зерновой сделки превысили более 40 миллиардов долларов, сообщил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
По его словам, в этом сезоне за счет проседания цены товаропроизводители страны потеряли уже более 3,5 миллиарда долларов, а в целом с февраля 2022 года — более чем 40 миллиардов долларов.
"Если не найдем возможность финансово поддержать аграриев, будем констатировать, что их количество будет уменьшаться", — заявил он в эфире телеканала "Рада" и отметил, что открытие железнодорожного логистического центра для вывоза зерна с Украины не сыграет существенной роли в целом.
"Мягко говоря, это небольшой объем, если говорить об объемах, которые нам необходимо вывозить ежемесячно, это порядка 5 миллионов тонн, а тут 2-3 или 5-10 тысяч тонн не играют существенной помощи в контексте нашего потенциала", — заключил Марчук.
Украинский телеканал "24" в августе 2023 года сообщал, что в селе Горонда Мукачевского района в Закарпатской области на западе Украины начали строить железнодорожный логистический центр для экспорта украинского зерна в Италию. Уточнялось, что терминал будет иметь доступ к узкоколейным железным дорогам Словакии, Венгрии и Румынии.
Действие зерновой сделки прекращено с 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.
https://1prime.ru/Agriculture/20231023/842050447.html