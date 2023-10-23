МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Потери аграриев Украины после прекращения зерновой сделки превысили более 40 миллиардов долларов, сообщил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. США направят средства украинским фермерам на восстановление производства

По его словам, в этом сезоне за счет проседания цены товаропроизводители страны потеряли уже более 3,5 миллиарда долларов, а в целом с февраля 2022 года — более чем 40 миллиардов долларов.

"Если не найдем возможность финансово поддержать аграриев, будем констатировать, что их количество будет уменьшаться", — заявил он в эфире телеканала "Рада" и отметил, что открытие железнодорожного логистического центра для вывоза зерна с Украины не сыграет существенной роли в целом.

"Мягко говоря, это небольшой объем, если говорить об объемах, которые нам необходимо вывозить ежемесячно, это порядка 5 миллионов тонн, а тут 2-3 или 5-10 тысяч тонн не играют существенной помощи в контексте нашего потенциала", — заключил Марчук.

Украинский телеканал "24" в августе 2023 года сообщал, что в селе Горонда Мукачевского района в Закарпатской области на западе Украины начали строить железнодорожный логистический центр для экспорта украинского зерна в Италию. Уточнялось, что терминал будет иметь доступ к узкоколейным железным дорогам Словакии, Венгрии и Румынии.

Действие зерновой сделки прекращено с 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.