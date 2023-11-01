МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Экспортеры сельскохозяйственной продукции РФ с 1 ноября смогут осуществлять торговлю ею за рубли с расчетами через специальные банковские счета. Минпромторг предложил ввести квоту на экспорт удобрений с 1 декабря

Указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции президент РФ Владимир Путин подписал в начале августа. Схожий механизм уже действует в отношении поставок российского газа — он был введен весной 2022 года.

Список агропродукции, экспорт которой разрешен с расчетами за рубли через спецсчета, кабмин РФ утвердил позже: в перечень вошли, в частности, свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко и сливки, ячмень, кукуруза, пшеница и меслин, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, а также жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров.

Специальные рублевые и валютные счета типа "З" будут открываться уполномоченными банками на основании заявлений иностранных покупателей, которые при таких расчетах переводят средства на валютный счет в иностранной валюте, а после их зачисления — продают эту валюту уполномоченному банку самостоятельно либо дают поручение продать ее на бирже. Затем банк зачисляет средства в рублях на специальный счет типа "З" и переводит их на счет участника внешнеэкономической деятельности.

По мнению председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, расчеты за продукцию российского АПК в рублях — первый шаг к построению нового контура международного рынка зерна и другой базовой сельхозпродукции. Он рассчитывает, что все это будет способствовать развитию экспорта зерна и прочей сельхозпродукции РФ в дружественные страны, которые получат технологичный инструмент конвертации валют в рубли.

Введение расчетов за экспорт сельскохозяйственной продукции РФ за рубли через специальные счета может быть шагом к дедолларизации международной торговли, а также защитит отечественных экспортеров от потенциальной опасности блокирования долларовой выручки третьими странами, комментировала партнер консалтинговой компании "НЭО" Альбина Корягина.