МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия за первые четыре месяца 2023-2024 сельскохозяйственного года (начался 1 июля) резко увеличила поставки кукурузы — почти в 4 раза по сравнению с прошлым сезоном, до 1,12 миллиона тонн, замещая выпадающий украинский экспорт, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. Россия активизирует экспорт минеральных удобрений на юге, считает эксперт

"Экспорт кукурузы за первые четыре месяца прошлого сезона был 292 тысячи тонн, в этом, с июля по октябрь – 1,12 миллиона, то есть рост почти в 4 раза. Очевидно, сказались ожидания сокращения потенциала экспорта кукурузы с Украины на 30% в этом сезоне, или на 8,5 миллиона тонн по сравнению с прошлым сезоном", — сказала Тюрина.

По оценке РЗС, в октябре поставки из РФ кукурузы на экспорт выросли сразу в 5,5 раза, до 446 тысяч тонн. В четверке лидеров — Иран (рост в 7 раз, до 280 тысяч тонн), Турция – в 4,6 раза, до 84 тысяч тонн, а также Вьетнам (60 тысяч тонн) и Китай (14,4 тысячи тонн, плюс 1,5%).

Выделяет эксперт и заметный объем поставок гороха — 1,593 миллиона тонн с июля по октябрь и 515 тысяч тонн в октябре. Бенефициаром здесь стал Китай, закупивший 674 тысячи тонн гороха за четыре месяца, включая 320 тысяч тонн в октябре. В прошлом сезоне поставок туда не было, а экспорт из РФ гороха в Китай стал возможным после подписания в октябре 2022 года протокола о фитосанитарных требованиях к этой продукции. На втором месте — Бангладеш (92 тысячи тонн и 50 тысяч соответственно).

Всего с начала сезона (с 1 июля по 1 ноября) экспорт зерна из РФ составил 26,5 миллиона тонн, на 32% больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона, включая 22,4 миллиона тонн пшеницы (плюс 32%) — таковы оценки РЗС. "Таким образом, поставки пшеницы за первые четыре месяца сезона составили порядка 44% экспортного потенциала, если ориентироваться на средний прогноз в 50 миллионов тонн", — сказала Тюрина.

Между тем, оценки по октябрю относительно октября прошлого года показывают снижение отгрузок — по зерну на 2,6%, до почти 6,3 миллиона тонн, в частности по пшенице — на 5,8%, до 5,4 миллиона тонн, по ячменю — на 33%, до 407 тысяч тонн, добавила она.