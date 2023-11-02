МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия за первые четыре месяца 2023-2024 сельскохозяйственного года (начался 1 июля) резко увеличила поставки кукурузы — почти в 4 раза по сравнению с прошлым сезоном, до 1,12 миллиона тонн, замещая выпадающий украинский экспорт, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.

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"Экспорт кукурузы за первые четыре месяца прошлого сезона был 292 тысячи тонн, в этом, с июля по октябрь – 1,12 миллиона, то есть рост почти в 4 раза. Очевидно, сказались ожидания сокращения потенциала экспорта кукурузы с Украины на 30% в этом сезоне, или на 8,5 миллиона тонн по сравнению с прошлым сезоном", — сказала Тюрина.

По оценке РЗС, в октябре поставки из РФ кукурузы на экспорт выросли сразу в 5,5 раза, до 446 тысяч тонн. В четверке лидеров — Иран (рост в 7 раз, до 280 тысяч тонн), Турция – в 4,6 раза, до 84 тысяч тонн, а также Вьетнам (60 тысяч тонн) и Китай (14,4 тысячи тонн, плюс 1,5%).

Выделяет эксперт и заметный объем поставок гороха — 1,593 миллиона тонн с июля по октябрь и 515 тысяч тонн в октябре. Бенефициаром здесь стал Китай, закупивший 674 тысячи тонн гороха за четыре месяца, включая 320 тысяч тонн в октябре. В прошлом сезоне поставок туда не было, а экспорт из РФ гороха в Китай стал возможным после подписания в октябре 2022 года протокола о фитосанитарных требованиях к этой продукции. На втором месте — Бангладеш (92 тысячи тонн и 50 тысяч соответственно).

Всего с начала сезона (с 1 июля по 1 ноября) экспорт зерна из РФ составил 26,5 миллиона тонн, на 32% больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона, включая 22,4 миллиона тонн пшеницы (плюс 32%) — таковы оценки РЗС. "Таким образом, поставки пшеницы за первые четыре месяца сезона составили порядка 44% экспортного потенциала, если ориентироваться на средний прогноз в 50 миллионов тонн", — сказала Тюрина.

Между тем, оценки по октябрю относительно октября прошлого года показывают снижение отгрузок — по зерну на 2,6%, до почти 6,3 миллиона тонн, в частности по пшенице — на 5,8%, до 5,4 миллиона тонн, по ячменю — на 33%, до 407 тысяч тонн, добавила она.